Vreme: Jasno

Ljubljana, 20. julija - Ponoči in zjutraj bo jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Proti večeru bo na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in zelo vroče. V soboto popoldne in zvečer bodo predvsem na severu posamezne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad vzhodno in srednjo Evropo ter Alpami je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi severnimi vetrovi zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo pretežno jasno in vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem na območju Alp nastajale nevihte.