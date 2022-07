Podpora skupnosti novega evropskega Bauhausa tudi dvema slovenskima projektoma

Bruselj, 20. julija - Med 18 projekti iz 14 držav EU na področju državljanske udeležbe, ki jih je danes objavil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) in bodo prejeli podporo v okviru pobude skupnosti novega evropskega Bauhausa, sta tudi dva projekta iz Slovenije - problikovanje zelenega prostora v UKC Ljubljana in "knjižnica stvari" v soseski Novo Brdo.