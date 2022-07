Ljubljana, 20. julija - Predsednik vlade Robert Golob bo ob 17.15 obiskal regijski štab civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu in preveril razmere, s katerimi se soočajo lokalni prebivalci, gasilci, predstavniki civilne zaščite in ostali, ki se na terenu borijo s požari, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.