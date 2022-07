Trbovlje, 20. julija - Policija preklicuje iskanje pogrešanega Igorja Fajdige iz Trbovelj. Pogrešanega so namreč v začetku meseca našli mrtvega, sedaj pa so potrdili njegovo identiteto. Po do sedaj zbranih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.