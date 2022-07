Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 20. julija - Osrednji indeksi na newyorških borzah v začetku današnjega trgovalnega dne nimajo enotne smeri, vlagatelji pa so opaznejših torkovih rasteh indeksov danes previdnejši. Letošnje leto sicer na borznih trgih prevladujejo izgube zaradi negotovih gospodarskih in političnih obetov v svetu.