Ljubljanska borza: SBI TOP končal nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 20. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,18 odstotka in dan zaključil pri 1119,07 točke. Promet je dosegel 778.348 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice NLB, ki pa so se pocenile. Na presečni dan upravičenosti do letošnjih rekordnih dividend so se precej podražile Krkine delnice.