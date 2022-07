Sekulić objavil seznam za poletne košarkarske akcije

Ljubljana, 20. julija - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je danes objavil seznam košarkarjev, na katere bo računal na evropskem prvenstvu in drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Na seznamu za obe tekmovanji je 20 košarkarjev, tudi glavna zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.