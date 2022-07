Ministri EU na neformalnem zasedanju za več vlaganj v razvoj

Praga, 20. julija - Ministri EU, pristojni za konkurenčnost, so se na neformalnem zasedanju v Pragi zavzeli za več vlaganj v razvoj. Slovenski gospodarski minister Matjaž Han je poudaril, da potrebujemo za visoko raven inovacijske uspešnosti ustrezno raven javnih in zasebnih naložb v izobraževanje, raziskave in razvoj spretnosti.