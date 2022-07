Na Krasu zaradi požara evakuacija štirih vasi

Kostanjevica na Krasu, 20. julija - Požar se je na Krasu z italijanske razširil na slovensko stran. Evakuacija ljudi že poteka iz vasi Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas. Ogenj se širi tudi proti Mirnu, kjer so se oglasile sirene za splošno nevarnost in pripravo na evakuacijo, so sporočili z regijskega centra CZ za Severno Primorsko.