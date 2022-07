Draghi pripravljen ostati na čelu vlade

Rim, 20. julija - Italijanski premier Mario Draghi je danes nakazal, da je pripravljen ostati na čelu vlade, če bodo stranke sklenile nov pakt zaupanja. "Edina pot naprej, če želimo obnoviti to vlado, je pakt s pogumom, altruizmom in verodostojnostjo. Ali se pripravljeni na to?" je dejal v senatu, ki bo danes glasoval o zaupnici premierju.