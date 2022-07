Jan Rebec iz Šenčurja v Banja Luko

Ljubljana, 20. julija - Jan Rebec, nekdanji košarkar obeh najuspešnejših slovenskih klubov, Olimpije in Krke, je zapustil vrste Šenčurja in se preselil k Borcu v Banja Luko, tretjeuvrščeni ekipi lanskega bosanskega prvenstva in lige Aba 2. Osemindvajsetletni slovenski branilec je tretja okrepitev banjaluškega moštva, poroča spletna stran BHbasket.