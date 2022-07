V Ljubljani močan turnir v odbojki na mivki za invalide

Ljubljana, 21. julija - Slovenski športniki invalidi bodo imeli konec julija in v začetku avgusta priložnost, da se na domačem terenu preizkusijo še na enem močnem mednarodnem tekmovanju. Kot so sporočili iz krovne organizacije za šport invalidov, bo v prestolnici med 30. julijem in 1. avgustom potekal turnir v odbojki na mivki sede in stoje.