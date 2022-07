Delavska svetovalnica: Delavec 12 let brez nadomestila plače, institucije se otepajo odgovornosti

Ljubljana, 20. julija - V Delavski svetovalnici so opozorili na primer delavca, ki 12 let ni prejemal nadomestila plače zaradi bolezni. Pristojne institucije se po besedah vodje svetovalnice Gorana Lukića izgovarjajo, da so naredile vse, kar je bilo v njihovi moči, delavec pa je napovedal boj vse do Evropskega sodišča za človekove pravice.