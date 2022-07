Stritarjev nagrajenec Muanis Sinanović za STA: Kritik je v idealnem primeru idealen bralec

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 21. julija - Pesnik Muanis Sinanović, ki mu je nedavno Društvo slovenskih pisateljev podelilo Stritarjevo nagrado in ga s tem razglasilo tudi za obetavnega kritika, je za STA spregovoril o pesniškem ustvarjanju in kritiki. To razume kot vitalni del vsake umetniške produkcije, kritika pa v idealnem primeru kot idealnega bralca, ki dopolni delo.