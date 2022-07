Na Krasu zaradi požara evakuacija štirih vasi

Miren-Kostanjevica, 20. julija - Požar se je na Krasu z italijanske razširil na slovensko stran. Ogrožene so štiri vasi, v katerih so se že oglasile sirene za alarm. Evakuacija ljudi poteka iz vasi Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas, so sporočili z regijskega centra Civilne zaščite za Severno Primorsko.