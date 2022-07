Predsednica DZ volivce pozvala k udeležbi na jesenskih volitvah

Ljubljana, 20. julija - Volitve so pomemben element demokratične družbe, je ob današnjem razpisu predsedniških, lokalnih in volitev v DS poudarila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Spomnila je, da ustava v tretjem členu določa, da preko volitev ljudstvo izvršuje svojo oblast. Vse volivke in volivce je pozvala, da se volitev udeležijo.