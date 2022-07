Ameriški režiser Gus Van Sant danes praznuje 70. rojstni dan

Los Angeles, 24. julija - Ameriški filmski režiser Gus Van Sant, ki v svojem filmskem ustvarjanju kaže empatijo do ljudi na obrobju družbe in v središče svojih filmov postavlja človečnost, danes praznuje 70. rojstni dan. Rodil se je 24. julija 1952 v mestu Louisvill v zvezni državi Kentucky. Režiser filmov, kot sta Dobri Will Hunting in Milk, je tudi slikar in fotograf.