Opozicija ob prihodu na politični vrh napovedala podporo ukrepom, če bodo ti smiselni

Ljubljana, 20. julija - Premier Robert Golob je s predsedniki parlamentarnih strank, vodji poslanskih skupin, resornimi ministri in stroko začel razpravo o nadaljnjih ukrepih za blažitev draginje. Prvaka opozicijskih SDS in NSi, Janez Janša in Matej Tonin, sta ukrepom, če bodo smiselni, napovedala podporo. Na posvet sta Janša in Tonin prinesla tudi svoje predloge.