Vrhovno sodišče nadgradilo sodno prakso glede izdaje začasnih odredb

Ljubljana, 20. julija - Vrhovno sodišče je nadgradilo in deloma spremenilo sodno prakso pri razlagi postopka in pogojev za izdajo začasnih odredb, s katerimi sodišče do pravnomočne odločitve v upravnem sporu zavaruje pravni položaj stranke pred posegi nosilcev oblasti. Z novostmi gre tudi za namero, da se prepreči težko popravljive škode na področju davčnega prava.