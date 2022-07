Volitve v državni svet 23. in 24. novembra

Ljubljana, 20. julija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes podpisala tudi odlok o razpisu volitev v državni svet. Te bodo 23. in 24. novembra. Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 1. september. Volitve v DS potekajo posredno, državni svetniki pa so voljeni za dobo petih let.