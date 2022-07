Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 20. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,45 odstotka. Indeks so navzgor potisnile zlasti Krkine delnice, ki so se podražile za 1,28 odstotka. Največ zanimanja je zaenkrat za delnice Krke in NLB. Zadnje so se dopoldne kot edine v prvi kotaciji pocenile.