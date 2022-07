Jesen na strankarskem parketu v znamenju volitev, nekatere stranke še na kongres

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 24. julija - Po aprilskih državnozborskih volitvah bo na strankarskem parketu pestra tudi jesen. Svoje moči bodo stranke merile na predsedniških in lokalnih volitvah, SD in NSi ob tem čaka še volilni kongres, na katerem bodo člani odločali o vodstvu stranke. Največjo vladno stranko Gibanje Svoboda pa po priključitvi LMŠ in SAB čaka združitveni kongres.