Na Goriškem pripravljajo mednarodni festival Glasbe sveta

Gorica/Nova Gorica, 20. julija - Med 25. julijem in 3. avgustom 2022 bo na goriškem čezmejnem območju potekal 11. mednarodni čezmejni festival Glasbe sveta / Musiche dal Mondo. Letošnja edicija prinaša šest večerov z domačo in mednarodno zasedbo. Začenja ga funk pozavnist Fred Wesley, ki bo v ponedeljek koncertiral v Gorici, so sporočili organizatorji.