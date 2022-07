Kontrolorji letenja na Hrvaškem napovedali in za zdaj odpovedali stavko

Zagreb, 20. julija - Potem ko so kontrolorji letenja na Hrvaškem za četrtek napovedali stavko, so danes sporočili, da bodo dali še eno priložnost pogajanjem z upravo Hrvaške kontrole zračnega prometa (HKZP). Stavko bi sicer lahko ustavila le sodna prepoved, če bi do nje prišlo, pa bi na Hrvaškem odpovedali okoli 50 odstotkov letov, piše časnik Jutarnji list.