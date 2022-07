Sporočilo uredništvom - minister Šarec in poveljnik CZRS Šestan se bosta na terenu seznanila s stanjem požarišča na območju goriškega Krasa

Ljubljana, 20. julija - Minister za obrambo Marjan Šarec in poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan se bosta med 11.30 in 12. uro na poveljniškem mestu v Kostanjevici na Krasu (pri cerkvi) seznanila s trenutnim stanjem na požarišču in načrtovanimi ukrepi za obvladovanje požara v prihodnjih dneh, so sporočili z ministrstva za obrambo. Ob tem bodo možne izjave za medije.