Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 20. julija - Borzni indeksi po Evropi v uvodu današnjega trgovalnega dne beležijo rast, s čimer sledijo dogajanju na newyorških in azijskih borzah. Na vlagatelje so pozitivno vplivale objave četrtletnih poslovnih rezultatov podjetij in novica, da Rusija ne bo dokončno prekinila dobave plina v Evropo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.