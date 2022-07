Srbija od naslednjega leta tudi s plinom iz Azerbajdžana in Grčije

Beograd, 20. julija - Srbija bi od od leta 2023 lahko dobivala najmanj 30 do 40 odstotkov zemeljskega plina od drugih dobaviteljev, ne samo od Rusije, je napovedala srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Zorana Mihajlović. Prihodnje leto bodo končali gradnjo plinovoda Niš-Dimitrovgrad, prek katerega bo prihajal predvsem plin iz Azerbajdžana in Grčije.