Navijači Dinama in Škupija žaljivo skandirali, na potezi Uefa

Zagreb, 20. julija - Med sinočnjo prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij nogometne lige prvakov Dinamo - Škupi (2:2) je v Zagrebu prišlo do incidentov. Navijači hrvaškega in makedonskega kluba so namreč na stadionu Maksimir družno skandirali "Ubij Srbina" (slov. ubij Srba). Zdaj je na potezi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki bo bržčas kaznovala oba kluba.