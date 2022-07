Vreme: Pretežno jasno in vroče

Ljubljana, 20. julija - Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, proti večeru bo na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.