Pri poletu z jadralnim zmajem se je huje poškodoval jadralec

Borovnica, 20. julija - Pri vzletu z jadralnim zmajem iz Zavrha nad Borovnico se je v torek okoli 15.30 huje poškodoval 47-letni moški. Na kraju nesreče so posredovali gorski reševalci, gasilci ter helikopter, s katerim so poškodovanega jadralca odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.