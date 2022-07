Ruske oborožene sile v Donbasu napredujejo

Kijev/Moskva, 20. julija - Ruske sile so na vzhodu Ukrajine v regiji Donbas napredovale in utrdile svoje položaje, je v torek zvečer sporočil ukrajinski generalštab. V regiji Herson na jugu Ukrajine so poročali o artilerijskih in tankovskih spopadih, vendar se frontna črta ni spremenila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.