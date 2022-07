Trboveljska občina v vzdrževalna dela v šolah in vrtcih

Trbovlje, 24. julija - Trboveljska občina se je v poletnih mesecih lotila vzdrževalnih in sanacijskih del ter generalnega čiščenja vseh prostorov osnovnih šolah in vrtcih. Do jeseni bodo tako v trboveljskih vrtcih v enotah Mojca in Barbara obnovili parket, v enoti Ciciban zamenjali talne obloge ter prenovili sanitarije med igralnicami ena in dve.