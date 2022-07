V Novem mestu do petka popolna zapora cestnega odseka Ulice Slavka Gruma

Novo mesto, 20. julija - V Novem mestu bo med prenovo cestišča in urejanjem komunalne infrastrukture na Ulici Slavka Gruma med križiščem z ulicama Drska in Brod ter križiščem s Cesarjevo ulico od danes do petka potekalo zaključno asfaltiranje, ki bo terjalo popolno prometno zaporo tega cestnega odseka. Dostop bo z vozili možen le zjutraj pred 7. uro in zvečer po 19. uri.