V New Yorku umaknjena obtožnica proti lastniku trgovinice, ki je zabodel napadalca

New York, 20. julija - Sodnica Laurie Peterson je v torek na predlog tožilca Alvina Bragga zavrgla obtožnico proti 61-letnemu lastniku trgovinice Joseju Albi, ki je 1. julija v New Yorku do smrti zabodel 35-letnika. Bragg je popustil pod pritiski Newyorčanov na čelu z županom, ki so menili, da je šlo za samoobrambo.