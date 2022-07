Prebivalce Goriške zaradi gostega dima pozivajo, naj zaprejo okna

Miren-Kostanjevica/Nova Gorica, 19. julija - Regijski štab Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko poziva prebivalce Nove Gorice in bližnje okolice, Goriških Brd in spodnjega dela Posočja, naj ostanejo doma in ne odpirajo oken. Težave bi jim namreč lahko povzročil gost dim iz več okoliških požarišč. Na obeh požariščih na Goriškem Krasu bo sicer ponoči ostala požarna straža.