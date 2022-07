Zavod za blagovne rezerve objavil naročilo za razširjen odkup pšenice

Ljubljana, 19. julija - Zavod za blagovne rezerve RS je danes objavil razpis za razširjen odkup 40.000 ton pšenice letine 2022 za človeško prehrano. Naročilo, objavljeno na portalu javnih naročil, se nanaša na nakup do 14.000 ton pšenice in do 26.000 ton pšenice z obveznostjo skladiščenja na območju Slovenije.