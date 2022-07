Ministrstvo za izboljšanje položaja delavcev iz BiH in Srbije

Ljubljana, 19. julija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je okrepilo aktivnosti za spremembo sporazumov o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine ter Srbije v Sloveniji. Spremembe bodo šle v smeri večje zaščite pravic delavcev in preprečevanja nezakonitega izkoriščanja, socialnega dampinga in nelojalne konkurence.