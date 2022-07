Ministrstvo za delo je za nekatera zagovornikova priporočila že začelo iskati rešitve

Ljubljana, 19. julija - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes poročilo zagovornika za lani predal še državnemu sekretarju na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simonu Maljevcu. Spomnil ga je na priporočila, ki zadevajo ministrstvo, Maljevac pa je zagotovil, da so se reševanja nekaterih primerov že lotili, so navedli pri zagovorniku.