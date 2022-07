Lockheed Martin kljub manjšemu četrtletnemu dobičku presegel pričakovanja

New York, 19. julija - Ameriški obrambni velikan Lockheed Martin je v drugem četrtletju letos ustvaril manj dobička in prihodkov kot v enakem obdobju lani, kljub temu pa je s poslovnimi rezultati presegel pričakovanja Wall Streeta. Delnice družbe so se najprej pocenile, nato pa so se sredi dneva malce podražile.