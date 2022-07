Kleber in Bonga odpovedala nastop na letošnjem EP

Berlin, 19. julija - Nemška košarkarja Maximilian Kleber in Isaac Bonga ne bosta zastopala barve Nemčije na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 1. in 18. septembrom v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Na zaključnem turnirju stare celine bo nastopila tudi Slovenija, ki bo branila naslov.