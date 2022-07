S spremembami zakona o orožju zadostili evropski orožni direktivi

Ljubljana, 19. julija - S sprejetjem zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, je prišlo tudi do sprememb zakona o orožju. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, so z dodatnimi spremembami hkrati zdaj tudi zadostili zahtevam evropske orožne direktive.