Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 19. julija - Newyorške borze so nov trgovalni dan začele z rastjo osrednjih indeksov. Vlagatelji so ob začetku trgovanja pozitivno razpoloženi, čeprav so se zaradi ponedeljkove objave ameriškega tehnološkega velikana Apple, da je zmanjšal nekatere naložbe in zaposlovanje, pojavile nove skrbi glede morebitne recesije.