Krkine delnice z več kot petodstotnim padcem

Ljubljana, 19. julija - Indeks SBI TOP na ljubljanski borzi je v današnjem trgovanju padel za 1,82 odstotka in se ustavil pri 1117,11 točke. Krkine delnice so se dan pred presečnim datumom za izplačilo dividend pocenile za 5,24 odstotka na 94 evrov. Vlagatelji so opravili 696.000 evrov prometa, večino z delnicami novomeškega farmacevta.