Eni, Total in Occidental z Alžirijo podpisali dogovor o sodelovanju na črpališču Berkine

Alžir, 19. julija - Energetske družbe italijanski Eni, ameriški Occidental, francoski Total in alžirski Sonatrach so podpisale štiri milijarde dolarjev težak dogovor o sodelovanju pri izkoriščanju nafte in plina na jugovzhodu Alžirije na črpališču Berkine. Do dogovora je prišlo v času, ko Evropa išče alternative za nadomestitev ruskega plina.