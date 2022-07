WHO ob hitrem porastu števila okužb z novim koronavirusom Evropo poziva k ukrepanju

Koebenhavn, 19. julija - Po podatkih evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je v zadnjih šestih tednih število primerov okužb z novim koronavirusom v regiji potrojilo, kar kaže na velik izziv, ki zdravstvene sisteme po Evropi čaka v prihodnjih mesecih, so danes sporočili iz WHO.