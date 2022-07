Nevladnikom se obeta še pol milijona evrov neporabljenega evropskega denarja

Ljubljana, 19. julija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes na urad norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP v Bruselj naslovila prošnjo, da bi pol milijona evrov neporabljenih sredstev namenili Skladu za civilno družbo, sta sporočila državni sekretar Marko Koprivec in direktor mreže nevladnih organizacij Goran Forbici.