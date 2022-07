Vidnim koroškim Slovencem častna odlikovanja avstrijske Koroške

Celovec, 19. julija - V Celovcu je v ponedeljek potekala slovesnost ob podelitvi častnih odlikovanj avstrijske Koroškem. Med odlikovanci so tudi nekateri vidni predstavniki koroških Slovencev: Angelika Hödl, Katja Sturm-Schnabl, Roza Wernig in Hans Ogris, na spletni strani poroča slovensko uredništvo avstrijske televizije ORF.

Veliki častni znak dežele Koroške so iz rok deželnega glavarja avstrijske Koroške Petra Kaiserja prejele Angelika Hödl, ki je bila vrsto let na čelu poslovanja Radia Agora, katerega glavni namen je vse od začetka oddajanja živeta dvojezičnost na avstrijskem Koroškem, jezikoslovka, literarna zgodovinarka in univerzitetna profesorica Katja Sturm-Schnabl, ki je svoje osebne izkušnje z deportacijo leta 1942 kot priča časa posredovala naprej v številnih pogovorih predvsem z mladimi, ter Roza Wernig.

Roza Wernig je skupaj s soprogom leta 1974 položila temelje kampa Rož in ga tudi vodila 20 let. Leta 1942 so jo nacisti deportirali skupaj z družino. V utemeljitvi je poudarjeno, da je vedno dajala prednost temu, kar združuje, pred tem, kar razdvaja.

Častni znak dežele Koroške je prejel še Hans Ogris, učitelj glasbe, ki obvlada kar več instrumentov, med drugim je velik poznavalec diatonične harmonike.