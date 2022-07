Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Celje

Ljubljana, 19. julija - Splošna bolnišnica Celje zaradi vedno slabše epidemiološke situacije in naraščanja števila okuženih s covidom-19 do preklica prepoveduje obiske, so sporočili iz omenjene bolnišnice.

Omejitev obiska ne velja za kritično bolne ali umirajoče paciente, pri katerih so ves čas omogočeni obiski po presoji zdravnika. Prav tako ne velja za otroke, ki so sami hospitalizirani na otroškem oddelku in ORL oddelku in jih lahko hkrati obiščeta oba starša ali skrbnika, ki sta zdrava.

Tovrstni obiski so mogoči vsak dan med 14. in 18. uro, trajajo pa lahko pol ure. Hkrati omejitev obiskov ne velja za očete novorojenčkov, ki lahko mamice z novorojenčki obiščejo za 15 minut vsak dan med 15.30 in 16. uro. Dovoljeno je tudi spremstvo porodnice pri porodu.

Za ostale hospitalizirane paciente se obiski dovolijo izjemoma po predhodnem dogovoru z zdravnikom na bolnišničnem oddelku. Obiskovalci, ki bodo lahko prihajali na obiske v bolnišnico, morajo biti zdravi. Na obisk morajo priti s svojo obrazno zaščitno masko, ki ne sme biti iz blaga. Namestiti si jo morajo pred vstopom v bolnišnico in jo nato nositi ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen. Pred vstopom na bolnišnični oddelek je obvezno tudi razkuževanje rok.

Obiskovalci se morajo med obiskom bolnišnice ravnati po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter upoštevati navodila zdravstvenega osebja, so še sporočili iz Celjske splošne bolnišnice.