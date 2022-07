Posvetovalna skupina cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom proti covidu-19 omogočila vsem polnoletnim in posebej priporočila določenim skupinam

Ljubljana, 19. julija - Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 posebej priporočila ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in starejšim od 80 let, priporočila pa vsem starejšim od 60 let. Prejem drugega poživitvenega odmerka je po novem omogočen tudi vsem starejšim od 18 let.