Na Hrvaškem priprli več oseb zaradi tihotapljenja zaščitenih morskih vrst

Split, 19. julija - Hrvaška policija je danes priprla več hrvaških in italijanskih državljanov zaradi suma izvajanja kaznivih dejanj proti okolju v okviru kriminalne združbe, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Priprte osebe naj bi po poročanju hrvaških medijev sumili trgovanja z brizgači oziroma morskimi kumarami, morskimi ježki in morskimi datlji.